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Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Ramazan ayı vesilesiyle ilçede eğitim öğretim gören öğrencilere yiyecek dağıttı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçesinde bulunan okullarda öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere yiyecek ikramında bulundu. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu ifade eden Kepez, “Çocuklarımıza, Allah'ın bize armağan ettiği böyle hayırlı ay gün ve geceleri anlatarak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerek” ifadelerini kullandı.

Kepez öğrencilerin Ramazan ayını kutlayarak ziyaretlerini sonlandırdı.

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