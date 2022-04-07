Ters yönden giden araç kazaya sebep oldu

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Bilecik’te ters yönden ilerleyen araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak üzerinde ters yönden ilerleyen Erol Çim’in kullandığı 34 EC 0611 plakalı otomobil, Mazharbey Sokak üzerinde seyir halindeki Sefa Ballı yönetimindeki 54 AFB 487 plakalı motosiklete çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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