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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı 1. birleşimi yapıldı

İHA

Bozüyük Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı 1. birleşimi yapıldı

Bozüyük Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda ilk olarak gündemin ilk 3 maddesinde bulunan Belediye Encümen Üyelerinin seçimi, Belediye Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği seçimi ve Belediye İmar Komisyon Üyeleri seçimi yapıldı. Kapalı oylama ile yapılan Belediye Encümen Üyelikleri seçiminde Encümene Sezai İnci ve Osman Kırtaş, açık oylama ile yapılan Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine oy birliği ile İsmail Yemen, Yavuz Bektaş ve Harun Orhan Top ve Belediye İmar Komisyon Üyeliklerine de oy birliği ile Salih Gazozcu, İsmail Özcan ve Merve Ünsal seçildi.
Seçimlerin ardından 5393 Sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesine göre, Meclis üyeleri Belediye Denetim Komisyon Raporu okunarak bilgilendirildi. 2021 Yılına ait Faaliyet Raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 6. Maddesinde yer alan “Ekonomik verilerin olumsuz seyretmesi sonucu oluşan yüksek enflasyon karşısında gıda giderlerinin de yüksek oranda arttığı görülmektedir. Bu nedenle hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyeden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile Cansuyu projemizden yararlanan hemşerilerimizde dâhil olmak üzere tümüne Ramazan ayında bir nebze katkı sağlamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere 270,00 TL. “Ramazan Yardımı” yapılması konusu görüşülerek oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Ardından “Ramazan Ayı münasebetiyle mahalle muhtarlarımız tarafından görevlendirilecek olan davulcuların yapacakları hane ziyaretleri toplum sağlığı açısından Koronavirüs (Covid19) ile mücadelenin tam olarak sona ermemesi nedeniyle risk teşkil edeceğinden söz konusu riskin en aza düşürülebilmesi amacıyla ramazan davulcularına Belediye tarafından ayni ve nakdi yardım yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek Başkan Bakkalcıoğlu’na oy birliği ile yetki verildi. Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesinde üretilen ve satışı yapılan ürünlerin üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatlarının görüşülmesi konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.
Ardından imar ile ilgili 2 madde de oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edilirken “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 2179868 sayılı ve 29.03.2022 tarihli yazısına istinaden, "Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu" yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına kayıtlı İlçemiz Yeni Mahalle 69 ada 359 parselin şüyulu olduğu Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 446,68 m yüzölçümüne sahip Yeni Mahalle 69 ada 312 parselin Gençlik ve Spor Bakanlığına 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi (d) fıkrası gereği 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz tahsisi talebi konusu da görüşülerek oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Daha sonra gündemin 12. sırasında yer alan Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Toplantının sonunda ise Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlara tek tek söz vererek istek ve taleplerini dinledi.

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