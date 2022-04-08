Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kaldı

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Bilecik 1. Amatör Lig PlayOff grubundan ikinci hafta geride kalırken, Gölpazarı Belediyespor aldığı galibiyetle dikkat çekti.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonun belli olacağı 6 takımlı PlayOff grubundan ikinci hafta geride kaldı. Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynanan müsabakada Bilecikspor, zorlu 1308 Osmaneli Belediyespor karşısında 31 kazanırken, averajla lider Söğüt ise, Gölpazarı İlçe Stadı'ndan Osmaneli Gençlerbirliğispor'u 30'la geçti. Grubun flaş takımı ve oynadığı futbolla göz dolduran Gölpazarı Belediyespor ise Osmaneli İlçe Stadı'ndan 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 31 yendi. Bu sonuçlar sonrası Söğütspor ve Bilecikspor 4 puana ulaşırken, Gölpazarı Belediyespor ve 1308 Osmaneli Belediyespor 3'er puanla 3 ve 4'üncü sırayı paylaştı. 1299 Bilecikspor Kulübü ve Osmaneli Gençlerbirliğispor aldıkları mağlubiyetle 1 puanda kaldılar.

Bilecik 1. Amatör Lig PlayOff grubunun 3'üncü haftasında Pazaryeri İlçe Stadı'nda Osmaneli Gençlerbirliğispor Gölpazarı Belediyespor, Gölpazarı İlçe Stadı'ndan Söğütspor1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt İlçe Stadında ise, 1299 Bilecikspor Kulübü ile Bilecikspor karşı karşıya gelecek.

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