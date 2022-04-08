'Tütünle mücadele' eğitimi verildi

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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çeşitli kurumlara yaptıkları ziyaretlerle 'tütünle mücadele' eğitimi verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan ‘Görev Bende’ kampanyasının tanıtımı ve tütün kontrol çalışmalarının bilinirliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla; Bilecik Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi ve kamu kurumlarına farkındalık eğitimi düzenlendi. Gönüllü eğiticiler tarafından sigaranın zararları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sigara kullananların bırakmalarının sağlanması, sigara kullanmayan kişilerin başlamasının önlenmesi ve tütünle mücadeleyle yürütülen hizmetler konusunda eğitimler verildi.

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