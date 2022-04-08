Lastiği patlayan kamyon devrildi

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Bilecik'te seyir halinde sağ arka lastiği patlayan kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Alınan bilgelere göre; Bozüyükİnegöl karayolunda seyir halindeki H.A. idaresindeki 28 RF 932 plakalı kamyon Muratdere köyü mevkiine geldiği esnada sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, araç için yolcu olarak sürücü H.A.'nın eşi Ö.A. yaralandı. Yaralı olay erine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk tedavisin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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