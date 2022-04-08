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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

İHA

Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Vali Kızılkaya, Bilecikli vatandaşların huzur ve güvenliğinin emanet edildiği polis teşkilatının üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza attığını ifade etti. Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Kızılkaya tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.
Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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