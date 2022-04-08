Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okuttu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitleri unutmayarak Rüstem Paşa Camii'nde Cuma namazı öncesi Mevlidi Şerif okuttu. Osmaneli Müftülüğü personeli tarafından okunan Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerifin ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ülkenin güvenliğinin önemine değinen Erenbaş, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere, askerlere tüm güvenlik güçlerine rahmet diledi. Gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade eden Erenbaş, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun" dedi. Konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan amin denildi.

Mevlit programına; Kaymakam Yüksel Ünal, Cumhuriyet Savcıları Onurcan Sezer, Caner Özler, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

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