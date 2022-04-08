Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Melek Mızrak Subaşı görevi devraldı

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevine seçilen Melek Mızrak Subaşı, Meclis Başkan Vekili de olan Mustafa Sadık Kaya’dan görevi devraldı.

İçişleri Bakanlığı soruşturması sebebi ile 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine vekaleten seçilen isim Muharrem Tüfekçioğlu'nun görevi, 2016 yılında aldığı 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararı ile onanması üzerine düşürülmüştü. Bu olaylar üzerine Bilecik Belediye Meclisi olağanüstü toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Belediyesi Meclis 1'inci Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya başkanlığında yapıldı. Seçimde Cumhur İttifakı adayı AK Partili Meclis Üyesi Çetin Kaya'yı gösterirken, Millet İttifakı adayı ise CHP'li meclis üyesi Melek Mızrak Subaşı oldu. Yapılan gizli oylamanın 3 turda da Melek Mızrak Subaşı 14 oy, Çetin Kaya ise, 10 oy aldı. Bu sonuçlar sonrası Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Melek Mızrak Subaşı seçildi.



Görevi teslim aldı

Seçim sonrasında Bilecik Belediye Binasında Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses tarafından karşılanan Başkan Vekili Subaşı ve beraberindekiler daha sonra makamda bir araya geldiler. Meclis Başkan Vekili Kaya’ya geçiş sürecindeki destekleri için teşekkür eden Başkan Vekili Subaşı, Kaya’ya çiçek takdim ederken, Meclis Başkan Vekili Kaya da Subaşı’na çiçek vererek, görevinde başarılar diledi. Subaşı, asıl olanın Bilecik olduğunu ve hep birlikte çalışmak gerektiğini belirterek, "Öncelikle destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel olacak. Benim için asıl olan Bilecik’tir. Bilecik için hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin desteğini bekliyorum. Çünkü bizler belediye meclis üyeleriyiz. Bu il için çalışıyoruz, hep birlikte ve omuz omuza olmalıyız" dedi.

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