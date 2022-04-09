Edebali Stadı’nda inşaat çalışmaları yine durdu

Bilecik'te geçtiğimiz kasım ayında temelleri atılan Edebali Stadı'ndaki inşaat çalışmaları yine durdu.

Bilecik’te 2014 yılının son günlerde yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı 2021 Haziran ayında yıkılırken, yeni stadın inşaat çalışmaları 2021'in Kasım ayında başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 42 milyon TL’lik ödenek tahsis edilen Edebali Stadının yapımı ihaleyi alan müteahhit firma tarafından kasım ayında ilk kazmanın vurulmasının ardından aralık ayında temelleri atıldı. Ardından bir aydır bir çivi bile çakılmayan stadın ocak yapılan bir kaç işlem sonrası çalışmalar yine durdu. İş süresi 550 gün olarak belirlenen statta, müteahhit firma tarafından çalışmaların en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

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