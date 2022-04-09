Romanlar Bozüyük'teki iftarda bir araya geldi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamlığı tarafından Dünya Romanlar Günü münasebetiyle iftar yemeği düzenlendi.

İlçede bir restoranda düzenlenen iftara Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ve romanlar katıldı Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açılarak dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Kaymakam Adem Öztürk, Dünya Romanlar Günü nedeni ile iftar yemeği düzenlediklerini belirterek "Her zaman yanınızdayız, sizlerin sorunlarını problemlerinizi çözmek için çalışıyoruz, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum, bir kez daha romanlar gününüz kutlu olsun" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ise, iftara katılan romanların Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Dünyanın her yerinde dünya milletlerine neşe katan, kültürleri ile kültürümüze renk katan Bozüyük'ümüzün sevimli insanları, sevgili roman kardeşlerim. Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu adına aranızda bulunuyorum. Kendilerinin sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum" dedi.

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