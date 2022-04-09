Romanlar Bozüyük'teki iftarda bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romanlar Bozüyük'teki iftarda bir araya geldi

İHA

Romanlar Bozüyük'teki iftarda bir araya geldi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamlığı tarafından Dünya Romanlar Günü münasebetiyle iftar yemeği düzenlendi.
İlçede bir restoranda düzenlenen iftara Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ve romanlar katıldı Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açılarak dua edilmesinin ardından bir konuşma yapan Kaymakam Adem Öztürk, Dünya Romanlar Günü nedeni ile iftar yemeği düzenlediklerini belirterek "Her zaman yanınızdayız, sizlerin sorunlarını problemlerinizi çözmek için çalışıyoruz, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum, bir kez daha romanlar gününüz kutlu olsun" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ise, iftara katılan romanların Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Dünyanın her yerinde dünya milletlerine neşe katan, kültürleri ile kültürümüze renk katan Bozüyük'ümüzün sevimli insanları, sevgili roman kardeşlerim. Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu adına aranızda bulunuyorum. Kendilerinin sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edebali Stadı’nda inşaat çalışmaları yine durdu
YEREL HABERLER Edebali Stadı’nda inşaat çalışmaları yine durdu
Türkiye Satranç Federasyonu’ndan Şeyh Edebali Üniversitesi personeline önemli görev
YEREL HABERLER Türkiye Satranç Federasyonu’ndan Şeyh Edebali ...
Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ayçiçeği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçileri 3 bin dekar alanda ekimi yapılabilecek ...
Bilecik defterdarı değişti
YEREL HABERLER Bilecik defterdarı değişti
Bilecik'te trafik kazası:1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası:1 yaralı
Bilecik'te 18 bin metrekarelik alanda kilit parke çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Bilecik'te 18 bin metrekarelik alanda kilit parke ...
Başkan Tekin ve Şahin'in Ankara temasları
YEREL HABERLER Başkan Tekin ve Şahin'in Ankara temasları
Bilecik belediyesinden haşere uyarısı
YEREL HABERLER Bilecik belediyesinden haşere uyarısı
Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte iftar yaptı
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte iftar yaptı
Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele ...
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Melek Mızrak Subaşı görevi devraldı
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Melek ...
Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu
Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatı 177 yaşında
Bilecik Belediye Başkan Vekili, Melek Mızrak Subaşı oldu
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Başkan Vekili, Melek Mızrak Subaşı ...
Milli Mücadele şehidi Müftü Mehmet Nuri Efendi kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Milli Mücadele şehidi Müftü Mehmet Nuri Efendi kabri ...
Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu Bilecik'te 3 yılda 1 başkan 2 başkan vekili seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak ...
Lastiği patlayan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Lastiği patlayan kamyon devrildi
2021 yılında 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilirken, 9,9 milyon kişi öldü Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı "Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir" "Taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır"
YEREL HABERLER 2021 yılında 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit ...
'Tütünle mücadele' eğitimi verildi
YEREL HABERLER 'Tütünle mücadele' eğitimi verildi
‘Eğitimde İşbirliği’ protokolü imzalandı Boş geçen dersler için personel desteği verilecek
YEREL HABERLER ‘Eğitimde İşbirliği’ protokolü imzalandı Boş geçen ...
Başkan Yıldırım, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, üniversiteli öğrencilerle iftar ...
Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta geride kaldı
YEREL HABERLER Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubundan ikinci hafta ...
İhtiyaç sahiplerine süt ve gıda kolisi yardımı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine süt ve gıda kolisi yardımı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.