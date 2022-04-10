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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli‘de 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

İHA

Osmaneli‘de 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Program, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan’ın Atatürk anıtına çelenk koyması ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Çelenk sunma programına Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları ve polis memurları katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Kaymakam Yüksel Ünal İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan’ı ve personelini makamında kabul ederek polis haftalarını kutladı.
Her yıl 410 Nisan tarihleri arasında Polis Haftası'nın kutlandığını dile getiren Kaymakam Yüksel Ünal, “177 yıl önce kurulan Polis Teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Polislerimiz bugün de aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevlerini ifa etmekteler. Devleti ve milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden cansiperane çalışan fedakâr polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta ilçemiz Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye’de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, Şehit olan polislerimiz ve tüm şehitlerimizii rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

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