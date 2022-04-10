‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ başlıyor

Fiziksel aktiviteyi geleneksel çocuk oyunlarıyla bağdaştıran ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ 27 Nisan’da Bilecik Merkez Sentetik Sahası’nda başlayacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde her yıl düzenlenen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ bu yıl 27 Nisan’da Bilecik Merkez Sentetik Sahası’nda yapılacak. Merkez ve ilçedeki ilkokul öğrencilerinin katılacağı etkinliklerde çocukların; geleneksel sokak oyunlarından yakan top, tombik, yağ satarım bal satarım ve mendil kapmaca oyunları ile geçmişten günümüze bağ kurarak fiziksel aktiviteye özendirilmesi amaçlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Geleneksel çocuk oyunlarımız bizim kültürümüz. Bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu felsefeyle fiziksel aktiviteyi geleneksel çocuk oyunlarıyla özendirmeyi amaçlıyor. Biz de il müdürlüğü olarak bu konudaki planlamamızı yaptık. Şenlik havasında gerçekleştirilecek bu etkinliklere merkez ve ilçelerde bulunan bütün ilkokullarımızı davet ediyorum” dedi.

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