Başkan Tekin’in Ankara temasları

Ankara ziyaretleri çerçevesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, TOKİ Başkanlığı'na gerçekleştirdiği ziyarette, ilçeye yapılması planlanan konutlar hakkında bilgi aldı.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak TOKİ Başkanlığını ziyaret eden Tekin, Pazaryeri’ne yapılması planlanan TOKİ konutları hakkında bilgi aldı. Ardından Adalet Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan’ı ziyaret eden Başkan Tekin, ilçede atıl durumdaki cezaevinin belediyeye tahsis edilmesi talebinde bulunduklarını ifade etti.

Öte yandan Başkan Tekin’e, gerçekleştirdiği ziyaretlerde AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, eşlik etti.

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