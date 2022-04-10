Minikler Polis Haftası’nı kutladı

Bilecik'te 46 yaş gurubu Kur’an kursu minikleri, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177'nci yıldönümü münasebetiyle ellerinde çiçeklerle Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

Bilecik Malhatun Kur’an kursunda eğim gören 46 yaş gurubu öğrenciler, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177'nci yıldönümü kutladı. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden minikler, polisler tarafından karşılandı. Ziyaret kurs öğreticisi Melike Çelik’in gözetiminde gerçekleşti.

Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelcik tarafından kabul edilen minikler, ellerinde taşıdıkları pankartlar ve çiçeklerle Polis Haftası’nı kutladı. Kur'an kursu öğrencilerinin ziyaretinden çok memnun olduğunu belirten Müdür Yardımcısı Çengelcik, tüm öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra Polis Merkezi Amirliği gezdirilen miniklere, birimlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.