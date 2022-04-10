Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik-Vezirhan kara yolunda meydana geldi. Emrullah İ. (35), kullandığı 11 AAY 769 plakalı otomobille Gülümbe rampasına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Emrullah İ.´nin yanı sıra Doruk İ. (1), Rüzgar İ. (9), Gülcan İ. (27), Bülent S. (51) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Emrullah İ.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-04-10 16:05:43
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