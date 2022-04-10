Bilecik’te trafik kazası: 5 yaralı

Bilecik’te otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde GülümbeVezirhan Karayolu 6’ncı kilometresinde meydana geldi. E.İ. idaresindeki 11 AAY 769 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyeti kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan D.İ. B.S. R.İ ve G.İ. isimli şahıslar hafif, araç sürücüsü E.İ. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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