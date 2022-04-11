Bilecik'te Ramazan pidesi gramajı ve fiyatı denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fırınlarda Ramazan pidesi gramaj denetiminde bulundu.

Başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde Ramazan pidesi ve ekmeklerin gramajı yanı sıra, üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde ayrıca genel hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yaptı. Esnafa çeşitli konularda uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan Zabıta Müdürlüğü görevlileri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarını arayabilecekleri bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.