Kadınlar 3. Lig Bilecikspor:6 - Panayırspor:1

Türkiye Futbol Federasyonu Bayanlar 3. Lig D Grubu lideri Bilecikspor bayan futbol takımı kendi saha ve seyircisi önünde farklı kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bayanlar 3. Lig D Grubu 4'üncü hafta müsabakasında grup lideri Bilecikspor bayan futbol takımı kendi saha ve seyircisi Bursa temsilcisi Panayırspor' 61 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı müsabakanın 1'inci dakikasında golcüsü Arife Dinar'ın golüyle 10 öne geçti. Maçın 9'uncu dakikasında Arife Dinar hem kendisinin hem de takımın ikinci golünü kaydetti. Maçın 13'üncü dakikasında konuk ekip Panayırspor'un oyuncusu Merve Eşikdaş durumu durumu 21 getiren golü kaydetti. Maçın 40'ıncı dakikasında Canan Bakaç Bilecikspor bayan futbol takımının 3'üncü golünü kaydetti. Maçın 44'üncü dakikasında Bilecikspor bayan futbol takımı bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Sümeyra Kaya durumu 41'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın 60'ıncı dakikasında Elçin Aşık durumu 51'e getiren golü kaydetti. Maçın 75'inci dakikasında Arife Dinar kendisinin 3'üncü takımın 6'ncı golünü kaydetti. Bu gol aynı zaman müsabakanın da skoru olurken, Bilecikspor bayan futbol takım maçı 61 kazandı. Bu galibiyetle ligde 4'de 4 yapan Bilecikspor bayan futbol takımı liderliği sürdürdü.

Maç sonunda bayanları tebrik eden Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Kadınlar 3'üncü Ligi’nde mücadele eden Bileciksporumuzun, Panayırspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi büyük bir heyecan ile izledim. Karşılaşmadan 61 skorla galip ayrılan takımımızı tebrik ediyor, 2'inci Lig yolunda başarılar diliyorum" dedi.

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