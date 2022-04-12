BŞEÜ’de devir teslim töreni yapıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne Doç. Dr. Mesut Işık getirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görev değişimi yapıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt’un katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Yamık görevini Doç. Dr. Mesut Işık'a devretti.

Rektör Beydemir, gerçekleşen devir teslim töreninde Prof. Dr. Hasan Yamık’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Doç. Dr. Mesut Işık'a da yeni görevinde başarılar diledi.

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