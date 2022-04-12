Kardeş şehir Kütahya Bilecik'te İrşad faaliyetinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ramazan ayı boyunca ülke genelinde sürdürülen “2022 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi” çerçevesinde Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve beraberindekiler, Bilecik'te İrşad faaliyetinde bulundu.

İftar öncesi Bilecik İl Müftülüğüne uğrayan Müftü Demirtaş ve beraberindekiler, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek Osmanlı tarih şeridini gezdi. Teravih namazı öncesinde Kayıboyu Cami'nde vaaz eden Müftü Demirtaş, namaz akabinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Kardeş Şehir Projesi çerçevesinde dirilişin ve kuruluşun şehri Bilecik'te olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Müftü Demirtaş, Bileciklilerin göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müftü Ali Erhun’a teşekkür etti.

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