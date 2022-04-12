Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği “Mimas ile Büyüyen Düşler” adlı tiyatro oyunu ile başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından 1117 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği “Mimas ile Büyüyen Düşler” adlı pantomim oyunu ile başladı.

Pantomim oyunu 500’den fazla minik sanatseverle Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde buluştu. İki seans olarak sahnelenen oyun büyük beğeni ile izlendi. Çocuklarını tiyatro oyununa getiren veliler bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek “Çocuklarımıza böyle bir etkinlik sağladığı için Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Veliler olarak biz çok memnun olduk, devamının gelmesini istiyoruz.” dedi.

Çocuk Şenliği 12 Nisan 2022 Salı günü Bozüyük Belediyesi Sanat Evi'nde Resim Atölyesi ile devam edecek.

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