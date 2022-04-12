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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

İHA

Bozüyük Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Bozüyük Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2'inci Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2 madde, komisyonun görüşleri okunarak oylandı. İlk olarak hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyeden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri ile Cansuyu projesinden yararlanan aileler dâhil olmak üzere tümüne Ramazan ayında katkı sağlamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere 310 lira Ramazan yardımının sosyal destek kartı ile yapılması oy birliği ile kabul edildi.
Ardından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin f bendi gereğince, Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesinde üretilen ve satışı yapılan ürünlerin üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatlarının artırılması oy çokluğu ile kabul edildi.

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