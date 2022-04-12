Bilecik'te kanalizasyon ve altyapı çalışması 215 gündür devam ediyor

Bilecik’teki kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarına çözüm sağlayacak olan kanalizasyon ve altyapı projesi, 215'inci gününde devam ediyor.

Toplamda 11 kilometrelik kollektör hattı çalışmasının yer alacağı proje, 29,4 milyon TL sözleşme bedeli ile gerçekleştirilirken çalışmanın 500 günde tamamlanması hedefleniyor. Proje ile Bilecik’teki kanalizasyon hattından çıkan günlük ortalama 7 bin metreküp zararlı ve pis suyun doğaya karışarak zarar vermesi önlenirken, Hamsu, Dalakdere ve Şeyh Edebali Türbesi karşısında oluşan kötü koku ve görüntünün de önüne geçilmesi planlanıyor.

Proje ile birlikte atıl halde bulunan arıtma tesisi de faaliyete geçirilecek

Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi şeklinde 3 başlıktaki sorunların giderileceği proje ile İstasyon Mahallesi Karasu mevkisinde bulunan ve atıl halde bulunan arıtma tesisi de faaliyete geçirilecek. Günde 10 bin 500 metrekare kapasiteli tesisin tadilatı ve bakım işlemleri tamamlanarak, hizmet vermesi sağlanacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte aynı zamanda atık sularda kolayca çoğalan zararlı bakteri, haşere ve larvaların ortaya çıkardığı zararlı sonuçlar sona erecek.

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