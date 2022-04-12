Bilecik'te ilk defa bu ameliyat yapıldı Hastanın aynı anda hem omurilikteki kitlesi çıkarıldı, hem de ayrık omuriliği düzeltildi

Bilecik’te askerlik görevini yaptığı sırada şiddetli bel ve bacak ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki Züleyha Arıkan'a nöromonitörizasyon eşliğinde ilk defa bir ameliyat yapıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda hastada omurilikte kitle, ayrık ve gergin omuriliği olduğu görülerek spina bifida tanısı konuldu. Hastaya medikal tedavi verildi. Osmaniye ilinde ikamet eden hasta, şikâyetlerinin geçmemesi üzerine ilk tanının burada konulması nedeniyle tekrar hastaneye gelerek ameliyat olmak istediğini söyledi.

Yüksek riskli bir ameliyat olması nedeniyle gerekli hazırlıklar titizlikle yapılarak hasta operasyona alındı. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından nöromonitörizasyon eşliğinde yapılan başarılı bir ameliyatla aynı seansta hastanın hem omurilikteki kitlesi çıkarıldı, hem de ayrık omuriliği düzeltildi. Ameliyat sonrası servise alınan hasta, herhangi bir güç kaybının olmaması ve yara yeri takiplerinde sorun izlenmemesi üzerine taburcu edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen bu komplike ameliyat, Bilecik’te bir ilk olması nedeniyle önemli olduğu, birçok özellikli ameliyatların gerçekleştirilmesi ile birlikte farklı illerdeki hastalar tarafından tercih edilen bir merkez haline geldiği belirtildi.

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