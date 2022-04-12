Bilecik'te dolmuş ücretlerine indirim yapıldı

Bilecik'te dolmuş ücretlerinde indirim yapıldı. Yeni ücret tarifesine göre öğrenci 4,5 tam 5 TL oldu.

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile yapılan görüşme sonrasında dolmuş ücretlerinde indirim yapma kararı aldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda şehir merkezinde tam kişi ücreti 6 TL’den 5 TL’ye, öğrenci ise 5 TL’den 4.5 TL’ye indirilirken, uzun mesafe 8.5 TL’den 7.5 TL'ye, Aşağıköy, Küplü ve Başköy gibi yakın köyler ise 7.5 TL’den 6.5 TL'ye indirildi.



“Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz”

Gerçekleştirilen ziyaret hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Subaşı, "Çalışmalarımız çerçevesinde ilimizde ulaşım alanında hizmet veren oda ve derneklerin başkanları ile bir araya geldik. Dolmuşçu esnafımızın sorun ve önerilerini dinledik. Ortak görüşmelerimizle şehir merkezi, mücavir mahalle ve köylerdeki ulaşım fiyatlarında bir liralık indirim kararı aldık. İndirim taleplerimizi kırmadıkları ve yerine getirdikleri için ilgili dernek ve oda temsilcilerine anlayışları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bizler hem esnafımızı hem de vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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