“Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm” projesinin 3’üncü toplantısı gerçekleştirildi

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“Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm” projesinin 3’üncü toplantısı Letonya'nın Daugavpils şehrinde gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm” projesinin üçüncü toplantısı Letonya'nın Daugavpils şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu’ndan, İtalya ve Polonya'dan ortaklar katıldı.

Proje sürecinin değerlendirildiği ve son ziyarete kadar yapılacak işlerin gözden geçirildiği toplantıların ardından eğitimde iş birliği ve iyi uygulama alışverişinde bulunmak amacıyla Daugavpils Üniversitesi, ‘Daugavpils Pilsetas Izglitibas Parvalde’ adlı eğitim otoritesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim kurumlarına ziyaretleri gerçekleştirildi.

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