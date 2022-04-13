3 haftadır yaralı gezen köpek ameliyatla kurtuldu Tıptaki adıyla 'Prolapsus vaginae' olarak bilinen operasyonla sokak köpeği hayata tutundu

Bilecik'te dişi bir sokak köpeğinin dışarı çıkan üreme organı, başarılı bir ameliyatla içeri alındı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tıptaki adıyla 'Prolapsus vaginae' olarak bilinen operasyon sonrasında merkezde dinlenmeye alınan köpek, iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak. Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, can dostları hayata döndürdükleri için çok mutlu olduklarını anlatarak, "Bugün de bir köpeğin dışarı çıkan üreme organını başarılı bir ameliyatla yerine koyduk. Köpekte bu sorun üç haftadır süregelmiş. Tedaviden sonra iyileşmesi tamamlanınca doğal ortamına bırakacağız. Tesisimizde sokak hayvanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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