Bilecik U14 Gençler Ligi'ne 7 takım katıldı

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin kur'a çekimi gerçekleştirilirken, lige 7 takım katıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri binası Futbol İl Temsilciği ofisinde yapılan kur'a çekimine Bilecikspor, Söğütspor, 1299 Bilecikspor Kulübü, Bozhüyükspor, Vitraspor, 1308 Osmaneli Belediyespor ve Güneş Spor futbol takımları katıldı. Kulüp başkan ve yöneticilerin çektikleri kur'a sonucu Bilecik U14 Gençler Ligi 27 Nisan günü başlayacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, takımlara başarılar dileyerek, "27 Nisan günü başlayacak ligimi çift devreli oynanacak. Diğer ligler bu ligde şampiyon olan takım grup müsabakalarına gidemeyecek. Ligde 7 takım olduğundan her hafta bir takım BAY geçecek. Teknik heyet ve futbolcularına başarılar diler, kazasız, sakatlık olmadan bir lig olmasını temenni ederim" dedi.

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