Bayırköyspor ligin son haftasında gollü geçen maçı kazanması bildi Bayırköyspor BAL'da ligi 3'üncü sırada bitirdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta ligin son haftası olan 18'inci haftada Bayırköyspor, kendi sahasında kazandı. Bayırköyspor bu sonuçla BAL'da ligi 3'üncü sırada bitirdi.

Şehit Ömer Halisdemir Bayırköy Belde Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan BAL 3. Grup 18'inci hafta müsabakasında Bayırköyspor, Kütahya Yeşilayspor'u 88'inci dakikada attığı golle 43 yendi. Maça iyi başlayan Bayırköyspor müsabakanın 9'uncu dakikasında Atahan Mehmet Kömürlü'nün golüyle 10 öne geçti. Maçın 32'inci dakikasında Cüneyt Balçık skoru 20'a getiren golü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra Semih Durmuş durumu 30'a getiren golü buldu. Maçın 36'ncı dakikasında gelişen Kütahya Yeşilayspor atağında Ömer Ankaralıgil topu filelere göndererek durumu 31'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya daha atak bir oyunla başlayan Kütahya Yeşilayspor, 63'üncü dakikada Muhammed Ali Aydemir, 67'inci dakikada Doğukan Manavoğlu ile bulduğu gollerde durumu bir anda 33'e getirdi. Arka arkaya yediği 2 golden sonra galibiyet için baskıları arttıran Bayırköyspor maçın 88'inci dakikasında Erdem Durmuş'un golüyle durumu 43'e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı Bayırköyspor 43 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligin son haftasında puanını 33'e çıkaran Bayırköyspor ligi 3'üncü sırada tamamladı.



Vitraspor Bilecik 1. Amatör Lig'e düştü

Ligdeki diğer bir Bilecik temsilcisi Vitraspor ise, 31 puanla ligi 5'inci sırada tamamlarken, sıralamada Bayırköyspor'un altında kaldığı içi Bilecik 1. Amatör Lig'e düştü. Bayırköyspor, Bilecik 1. Amatör Lig PlayOff grubunun şampiyonu ile bir maç daha yapacak. Bu maçı kazanan takım BAL'da kalacak veya yükselecek. Diğer takım 20222023 futbol sezonundan Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele edecek.

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