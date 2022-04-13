Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından işitme engellilere yönelik "Konuşan Eller Kur'an Okuyor" projesi başlatıldı.

Kur'anı Kerim öğrenen öğrencilerle bir araya gelen İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, “Kur’anı Kerim'i öğrenmenin önüne hiçbir engel geçemez. Yeter ki bizler azmedelim. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Ellerinizle Kur’an okumanız beni çok duygulandırdı. Ramazan ayı Kur’an ayı. Bu vesile ile işitme engelli kardeşlerimiz Ramazan ayını Kur’anı Kerim okuyarak değerlendirecek. Başta Engelli Koordinatörümüz Hasan Cin hocamız olmak üzere Kur'anı Kerim okumayı öğrenmek için çaba gösteren tüm engelli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimize her alanda ve her fırsatta ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

İşitme engellilerle bir süre sohbet eden İlçe Müftüsü Ölmez, Kur'anı Kerim öğrenenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

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