Bilecik turizmde önemli destinasyonlardan biri haline geldi İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan; "Bilecik, tarihi zenginlikleri ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 'Gazi' bir şehirdir"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Marmara'nın incisi Bilecik'in turizmde önemli destinasyonlardan biri haline geldiğini söyleyerek, "Bilecik, tarihi zenginlikleri ile birçok medeniyete ev sahipliği yaptı" dedi.

İl Müdürü Bircan, 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Bilecik'i, kültürleri buluşturan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna başkentlik yapan, milli mücadele yıllarında kurtuluş mücadelesiyle tarihin altın sayfalarına adını yazdırarak önemli kahramanlıklarla dolu nice destanlara şahitlik eden 'Gazi' bir şehir olarak tanımlayan Bircan, "Tarihin, kültürün, doğal güzelliklerin ve sanatın her anını bir arada yaşayabileceğiniz adeta bir harmoni olan Bilecik, bulunduğu kozmopolit ve stratejik konumu sayesinde yılda bir milyondan fazla yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biri haline geldi. Kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin şehri olan Bilecik; bir yanda Ertuğrulgazi, Şeyh Edebali, Abdullah Mihalgazi ve daha nicesi, öte yandan il ve ilçelerindeki tabiat ve doğal güzellikleri, tarih kokan konakları ve sokakları, tertemiz havası, birbirinden güzel gölleri ve insanı cezbeden daha nice güzellikleri ile gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından yıl içerisinde bir çok konuğunu layıkıyla ağırlamakta ve isminden söz ettirmektedir."



"Bilecik turizm yatırımcılarını bekliyor"

İl Müdürü Bircan, şehirlerin gelişmesinde en önemli paya sahip olan turizm; sosyal ve kültürel etkilerin yanı sıra ekonomiye de büyük katkı sağlamakta olduğunu anlatarak, "Son yıllarda gerçekleştirilen kamu ve özel sektör turizm yatırımları ile şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri turizm ile harmanlanıyor. Gerek Bakanlık belgeli turizm acentelerimiz, otellerimiz gerekse restoranlarımızın turizmde hedef kitleye hitap edecek kurumsal bir yapıya sahip olmaları önemli bir değer olarak görüyoruz ve bu amaçla hizmetlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin tüm dinamikleri ile birlikte; muhteşem doğal zenginliğe, yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan tarihi ve kültürel bir mirasa sahip Bilecik'in sahip olduğu zenginlikleri ekonomik değere dönüştürerek dünya çapında bir turizm markası yapmak amacıyla doğaya ve çevreye duyarlı bir anlayışla sürdürülebilir ve rekabetçi bir turizm stratejileri geliştiriyor ve nitelikli turizm yatırımcılarımızı şehrimize yatırım yapmalarını bekliyoruz" dedi.



"Büyük bir coşku ve farklı etkinliklerle Turizm Haftasını kutlayacağız"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinlikler ile gerekse de Türkiye ve dünyada yapılan fuar ve organizasyonlar ile Bilecik'in tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Bircan, "Aynı zamanda gerek ilimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinlikler ile gerekse de ülkemizde ve dünyada yapılan fuar ve organizasyonlar ile şehrimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Böylesine farklı unsurları bir araya getiren adeta Türkiye'nin kalbi olan ilimizde bu hafta bizlerde büyük bir coşku ve farklı etkinliklerle Turizm Haftasını kutlayacağız. Zengin kültürel varlıkları Somut Olmayan Kültürel Mirasları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan ülkemizde ve adeta bir yeryüzü cenneti olan Bilecik'te turizm bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl 1522 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın turizm alanında edindiğimiz yerin sağlamlaştırılmasına ve daha ileriye götürülmesine katkı sağlamasını diliyor" ifadelerine yer verdi.

