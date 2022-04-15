Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; OsmaneliBilecik karayolunda Süleyman D. idaresinde ki 27 AHT 336 plakalı otomobil Gülümbe Köyü girişinde aracın diksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Lütfi D., (65) Cansu C., (65) ve Lütfiye Hira D., (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlı durumu iyi olduğu öğrenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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