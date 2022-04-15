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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te konut satışları arttı

İHA

Bilecik'te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2022 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında arttı.
TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Mart ayında, 2021 Mart ayına göre yüzde 13,4 oranında artarak 330 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2022 Mart ayında konutların 125 adedi ilk defa, 205 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 330 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 oranında artarak 120 adet, diğer satışlar ise yüzde 6,1 oranında artarak 210 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 120 konutun 54 adedi ilk satış, 66 adedi ise ikinci el satış oldu.
Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2022 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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