Bilecik'te tırın dorsesine çarpman araç adeta hurdaya döndü

Bilecik'te seyir halinde iken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde seyreden tırın dorsesine çarpan araç adeta hurdaya dönerken, sürücüsü de yaralandı.
Alınan bilgilere göre; İnegölBozüyük karayolu üzerinde seyir halinde olan M.H. yönetimindeki 34 RL 1047 plakalı hafif ticari araç, Delielmacık köyü mevkiinde geldiğinde aynı yönde seyir halinde bulunan B. B. yönetimindeki 68 BU 714 tırın dorsesine çarptı. Araç büyük hasar alırken, yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, başka bir kazanın yaşanmaması için İnegölBozüyük karayolu geniş çaplı önlem aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.