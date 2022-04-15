Başkan Bakkalcıoğlu sporcuları şampiyonaya uğurladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 20212022 Voleybol Sezonu Türkiye Şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılmak için Sakarya’ya, yarı final müsabakalarına katılmak için de Bursa’ya giden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımlarını uğurladı.

Yola çıkan takımları aileleri ile birlikte uğurlayan Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybolcularına başarılar dileyerek “Sezon boyunca gayretli ve özverili çalışmalarınız ile Türkiye Şampiyonası’nda yarı final ve grup eleme müsabakalarına katılmaya hak kazandınız. Şampiyonalarda ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyor, sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına katılmak için Sakarya’ya hareket etti. Düzce, Sakarya ve Eskişehir temsilcilerinin yer aldığı grupta ilk sırada yer alan takım Türkiye’nin en iyi 32 takımı arasında yer almak için mücadele edecek. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol takımı ise Türkiye Voleybol Şampiyonası’nda yarı final grubuna yükselerek Anadolu’nun en iyi 16 takımı arasında yer alarak Bursa’daki müsabakalara katılmaya hak kazandı. Seramiksan, Sakarya Voleybol ve Aden Koleji ile mücadele edecek takımın ilk sırada yer alması halinde Türkiye Şampiyonası finallerine katılacak.

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