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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

İHA

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecikİnegöl karayolunda seyir halindeki 11 AF 031 plakalı otomobil sürürücü F.K., Dereşemsettin köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolu sağ tarafındaki şarampole uçtu. Kazada yaralanan araç sürücü F.K. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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