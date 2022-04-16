Müftü Ölmez üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, üniversite öğrencileri ile iftar yemeğinde buluştu.

İlçe Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine Bozüyük Gençlik Merkezi'nde Ramazan ayı sebebi ile iftar programı düzenlendi. Programda konuşan İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, “Öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her şey gençlerimiz için diyerek çıktığımız bu yolda, gençlerle birlikte olmayı planlıyoruz. Bu programların sayısını arttırmaya çalışacağız. Gençlerimizin ve İslam aleminin Ramazan’ı Şeriflerini tebrik ederim” dedi.

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