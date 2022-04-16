Başkan vekilinin makam odasından CHP liderinin fotoğraf karesini kaldırmasına tepki

Geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yerine başkan vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı'nın kendisi tarafından makam odasına asılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf karesinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, danışmanın karıştığı bir rüşvet operasyonu sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmanın selameti açısından 2 aylığına geçici olarak görevden alınmıştı. Bu süreçte belediye meclisinde yeni bir başkan vekili seçimi yapılırken, seçimi CHP'li meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu kazanmıştı. Ardından 2016 yılında aldığı bir cezası onaylanan ve görevi düşürülen Tüfekçioğlu'nun yerine yine mecliste yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Melek Mızrak Subaşı kazanmıştı. Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Melek Mızrak Subaşı başkanlık makam odasında bazı düzenlemelere gitti. Makam koltuğu arkasında sağ tarafta asılı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf karesinin kaldırılması büyük tepkilere neden oldu.



"Fotoğraf yerine hangi liderin fotoğrafı asılacak sizce"

Dün halk gününden makamda fotoğraf karası paylaşan Melek Mızrak Subaşı'nın arkasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf karesi olmadığı görüldü. Bu duruma tepki gösteren Semih Şahin, "Malum şahıs yeni başkan yardımcısını yerleştirdikten sonra değişimler başladı bile. 2 fotoğraf arasındaki en önemli fark nedir? Kalkan fotoğraf yerine hangi liderin fotoğrafı asılacak sizce" diyerek tepki gösterdi.

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