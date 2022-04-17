Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği', yapılan Drama ve Orff atölyesi ile devam etti.

Öğrencilerin ara tatillerinde eğlenerek öğrenmeleri ve farklı etkinliklerle güzel dakikalar geçirmeleri amacıyla düzenlenen şenliğin 6'ncı gününde, Sanatevi'nde uzman eğitmenler gözetiminde orff ve drama eğitimi verildi. Etkinliklere neşe ile katılan çocuklar mutlu bir hafta sonu geçirerek hem eğlendiler hem de öğrendiler.

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