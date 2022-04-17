AK Parti İl Başkanlığı'ndan kadın kolları için iftar programı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, her gün gerçekleştirdiği iftar programları çerçevesinde bu kez, İl Kadın Kolları üyeleri ve aileleri için iftar programı düzenledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur’un katılımlarıyla gerçekleştirilen programa, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve çok sayıda kadın üye ile birlikte aileleri katıldı. İftar öncesi kadınlarla sohbet eden Başkan Yıldırım, “Kadın kolları yönetim kurulu üyelerimiz ve aileleriyle iftar programımızı gerçekleştirdik. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran vekilimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Dualar eşliğinde oruçlarını açan davetliler, organizasyon için Başkan Yıldırım’a teşekkür etti.

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