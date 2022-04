'Look! For a Better Place Projesi'nin üçüncü toplantısı Danimarka'da gerçekleştirildi

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ortağı olduğu "Look! For a Better Place" isimli Erasmus+ KA229Okullar Arası Değişim Ortaklıkları Projesi’nin 3’üncü hareketliliği, Danimarka'nın VesterSkerninge kentinde gerçekleştirdi.

İngilizce öğretmenleri Ali Oktay Uygun ve Tuğçe Akyel ile Müdür Yardımcısı Mustafa Balcı rehberliğinde 10 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde, UN2030 Goals Birleşmiş Milletler 2030 hedefleri ele alındı. Proje süresi boyunca projeye katılan öğrenciler, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen hedefler için çözümler üretmeye çalıştı.

Öte yandan Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’nce verilen bilgiye göre, toplantının 4’üncü hareketliliği Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde Almanya, Hollanda, İtalya ve Danimarka'dan katılım sağlayacak öğretmen ve öğrenciler ile beraber mart ayında gerçekleştirilecek.

