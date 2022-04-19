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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Ünal yaşlı ve engelli bakım çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Kaymakam Ünal yaşlı ve engelli bakım çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan Yaşlı Ve Engelli Bakım Projesi dahilinde hizmet sunulan aileleri evlerinde ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.
Proje ile vakıf personelince yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların ev temizliği ve tadilat işleri, talep etmeleri durumunda yemekleri de yapılıyor. Proje sayesinde vatandaşlar ile birebir sohbet edilerek samimi ve sıcak iletişim kurularak ihtiyaç ve talepleri tespit edilecek. Sosyal devlet olma ilkesi gereği vatandaşların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlanacak. Projenin devam etmesinin planlandığı 2022 yılı boyunca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 personel istihdam edildi. Projenin başarılı olması hâlinde önümüzdeki yıllarda daha fazla aileye hizmet edilmesi için çalışmalar yapılacak.
Ziyareti sırasında proje ile ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, “Bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması, temizlik ve ev tadilatı işlerinin yanı sarı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin gıda, sıcak yemek ihtiyaçları ve sağlık sorunları da çözülecektir. Kaymakamlık bünyesinde yer alan tüm kamu kurumları, sağlık personelimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız, asırlık çınarlarımız olan kıymetli büyüklerimize yalnız değilsiniz diyerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz” dedi.
Vatandaşlar ise, samimi ve sıcak birebir sohbet eden Kaymakam Yüksel Ünal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

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