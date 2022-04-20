Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine gol oldu yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında farklı kazandı.

İstasyon Sentetik Saha'da oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Bayanlar 3. Lig D Grubu 4'üncü hafta müsabakasında, grup lideri Bilecikspor Kadın Futbol Takımı kendi saha ve seyircisi önünde Bursa temsilcisi Çimen Spor'u 130 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecikspor, 2'nci dakikada Sümeyra Kılınç, 8 ve 15'inci dakikalarında İrem Durmuş'un golleriyle 30 öne geçti. Maçın 22'nci dakikasında Canan Bakaç, 36'ncı dakikasında Arife Dinar ve 43'üncü dakikasında Özlem Aktaş'ın golleriyle devreyi 60 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Bileciksporlu oyuncular; 46'ncı dakikada Özlem Aktaş, 49'uncu dakikada Elçin Aşık, 57'nci dakikada Arife Dinar'ın golleriyle durumu 90'a getirdi. Maçın 60'ıncı dakikasında Canan Bakaç, 70'inci dakikasında İlayda Pınar, 79'uncu dakikada Seda Yılmaz ve son olarak da 85'inci dakikada İlayda Pınar golleriyle durum 130'a geldi. Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, ligde oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alarak, puanını 15'e çıkardı. Ligde 5 haftada 49 gol atan Bilecikspor, kalesinde sadece 1 gol gördü.

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