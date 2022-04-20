Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Balık Tüketiminin Özendirilmesi ve Balıkçılık’ programıyla anaokulu öğrencileri balık tutmayı öğrendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organize ettiği programlarla çocukları balık tüketimine teşvike ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen programlara bir yenisi daha eklendi. İl müdürlüğü tarafından Pelitözü Göleti’nde ‘Balık Tüketiminin Özendirilmesi ve Balıkçılık’ programı ile çocuklar balık tutmayı öğrendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katıldığı programa, Anaokulu Müdiresi Aliye Ayaz, il müdürlüğü teknik personelleri, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencilerine balık nasıl tutulur, balık tüketiminin faydaları, yasak avlanma, balık ve türleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

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