Başkan Vekili Subaşı'na CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan tebrik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal, Bilecik’in ilk kadın belediye başkanı unvanını alan Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ve Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen TBMM Grup Toplantısına katıldılar. Heyet üyeleri, grup toplantısının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Bileciklilerin selamını ileten Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeler ve çalışmalar hakkında kendisine bilgiler verdi. Kılıçdaroğlu, Belediye meclisinde gerçekleştirilen seçim sonucunda, Bilecik’in ilk kadın belediye başkanı unvanını alınmasından duyduğu memnuniyetini dile getirerek tebrik ettiği ve görevinde başarılar diledi.

Başkan Vekili Subaşı, Ankara ziyaretlerinde ayrıca Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldi.

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