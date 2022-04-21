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Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi Hem gençler hem büyükler kategorisinde yarışan Kılıçkaya milli takıma davet edildi

İHA

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'na katılan genç sporcular dereceler elde etti.

Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi Hem gençler hem büyükler kategorisinde yarışan Kılıçkaya milli takıma davet edildi

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'na katılan genç sporcular dereceler elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları’nda dart branşında çalışmalarını sürdüren Bilecikli sporcular Antalya’da düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası’na damga vurdu. Gençler kategorisinde yarışan Özcan Karagöz başarılı atışları sonucu gümüş madalya elde ederek Türkiye ikincisi oldu. Bir diğer sporcu Mustafa Kılıçkaya ise hem büyükler hem de gençler kategorisinde mücadele etti. Büyükler kategorisinde gümüş madalya elde eden Kılıçkaya gençler kategorisinde ise altın madalya elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu.
Milli takıma davet edildi
Mustafa Kılıçkaya gençler ve büyükler kategorisindeki dereceleri ile genel klasmanda Türkiye birincisi olarak Milli Takıma davet edildi. Dart branşında büyük başarıya imza atan Kılıçkaya 1117 Haziran tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası’nda milli forma ile ülkemizi temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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