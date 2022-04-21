Rektör Beydemir iftarını öğrenci evinde açtı

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Şükrü Beydemir, üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrenci evinde iftar yemeğine katıldı. ElektrikElektronik Mühendisliği öğrencisi Mahmut Hamza Ceylan, Hemşirelik Bölümü öğrencileri Anıl Uysal ve Kerim Ali Katsak’ın evine konuk olan Rektörü Beydemir’e Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu eşlik etti.

İftar yemeğinde öğrencilerle ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar’la sohbet eden Rektör Beydemir kendisine yöneltilen öneri, talep ve görüşleri dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.