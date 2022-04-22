Bozüyüklü yardım sevenler iftarda buluştu

Bozüyük Yardım Sevenler Derneği tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen iftar programına ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve dernek üyeleri katıldı. İftar öncesinde misafirlerini tek tek karşılayan Dernek Başkanı Nalbantoğlu katılımları nedeni ile teşekkür etti. Ezanın okunması ile hep birlikte oruçlar açılarak dua edildi. İftar programına eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katılan Başkan Bakkalcıoğlu "Yardım Sevenler Derneği üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldik ve Ramazan'ın bereketini paylaştık. Bizleri misafir eden Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nermin Nalbantoğlu ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

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