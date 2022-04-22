İlk yardım eğitimlerini tamamladılar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, dekan ve öğretim üyeleri ilk yardım eğitimlerini tamamladılar.

Şeyh Edebali Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğretim görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yamık üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği koordinatörlüğü, ilk yardım eğitim merkezinde ilk yardım eğitimlerini tamamladılar.

Temel yaşam desteği, zehirlenmelerde ilkyardım, kanamalarda ve yaralanmalarda ilkyardım, Heimlich manevrası, Rentek manevrası gibi teorik ve pratik birçok konunun ele alındığı eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek olan temel ilk yardım sınavını başarıyla tamamlayan senatörler Sağlık Bakanlığı onaylı, ‘İlk Yardımcı Belgesi’ne sahip olacaklar.

Hayat kurtarıcı müdahalenin önemine vurgu yapan senatörler üniversitemde görev yapan tüm personeli bu eğitimi almaya davet ettiler.

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